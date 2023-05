Another one for The Special One: José Mourinho wacht een zesde Europese finale, de vijf voorgaande rondde hij allemaal succesvol af

Het wordt stilaan een routine. José Mourinho (60) slaagde erin om met AS Roma voor het tweede jaar op rij de finale van een Europese beker te bereiken. Voor de Portugees betekent dit finale nummer zeventien in zijn carrière als trainer, zes daarvan in een Europees toernooi. Of je hem nu haat of niet, ‘The Special One’beschikt over genoeg argumenten die aantonen waarom we hem bij de allergrootsten kunnen beschouwen. En dat bewijst de geschiedenis ook.