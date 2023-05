Nederlandse voetballer Quincy Promes ook vervolgd voor invoer van ruim 1.300 kilo cocaïne

Het OM verdenkt de 31-jarige Promes en een medeverdachte van de invoer van twee partijen cocaïne via de Westerschelde en de haven van Antwerpen, waar ze in januari 2020 werden onderschept. Bij de eerste partij ging het om 650 blokken cocaïne van elk een kilo, bij de tweede partij was het de bedoeling ruim 712 kilo Nederland binnen te smokkelen.

Maandagmiddag 5 juni houdt de rechtbank in Amsterdam een eerste regiezitting in de nieuwe zaak met de onderzoeksnaam Porto. Promes zal daarbij niet aanwezig zijn wegens contractuele verplichtingen bij zijn Russische club Spartak Moskou. Ook vreest hij te worden aangehouden, omdat het OM hem over zijn betrokkenheid bij drugshandel wil horen.

© REUTERS

Al bekend was dat de telefoon van Promes werd afgeluisterd. Dat kwam naar voren in een andere strafzaak over de mishandeling van zijn neef, waarin de afgetapte telefoongesprekken werden opgevoerd als bewijs. Promes zou in de nacht van 24 op 25 juli 2020 op een feest in Abcoude zijn neef in zijn knie hebben gestoken. Het OM wou hem eerder poging tot doodslag ten laste leggen, maar houdt het nu bij zware mishandeling en eist twee jaar cel. Ook die zaak gaat maandag verder.

Promes was vijftig keer Nederlands international, maar werd sinds de steekpartij niet meer geselecteerd en miste zo het WK in Qatar. De spits speelde ten tijde van de feiten voor Ajax.In februari 2021 keerde hij terug naar Spartak, wiens kleuren hij van 2014 tot 2018 ook al verdedigde.

Er is nog geen datum bekend waarop de zaak-Porto inhoudelijk behandeld zal worden. Als Promes in Rusland blijft en niet naar Nederland komt, kan de zaak zonder zijn aanwezigheid door de rechtbank worden behandeld.