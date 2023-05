Galatasaray is kampioen van Turkije: Dries Mertens wint op zijn 36e (!) voor de eerste keer ooit een landstitel

Dries Mertens (36) heeft in zijn eerste seizoen bij Galatasaray gedaan wat hem niet lukte in negen jaar Napoli, namelijk landskampioen worden. Een langverwachte bekroning op een mooie carrière. Maar hoe verging het Mertens afgelopen seizoen in Istanbul?

Met pijn in het hart nam Dries Mertens na negen prachtige jaren afgelopen zomer afscheid van zijn geliefde Napoli. En dat zonder een landstitel te winnen. De Coppa Italia was tijdens zijn verblijf in de laars het hoogst haalbare, al lag de Scudetto wel een paar keer binnen handbereik. Het lukte Mertens in zijn carrière nog nooit om landskampioen te worden, tot vanavond. In zijn eerste seizoen bij Galatasaray is de topscorer aller tijden van Napoli er eindelijk in geslaagd om een landstitel te winnen. Gala ging met 1-4 winnen op het veld van middenmotor Ankaragücü. De geel-roden kronen zich voor de 23e keer in de clubgeschiedenis tot kampioen van Turkije. Volgende week staat nog de derby tegen het Fenerbahçe van Michy Batshuayi op het programma, de tweede in de stand. Hoewel de titelstrijd al beslecht is, zal die verhitte pot voetbal zoals altijd vuurwerk geven.

Als een echte held werd Dries Mertens onthaald toen hij voor het eerst neerstreek in Istanbul. “Welkom in je tweede thuis, Dries”, klonk het bij de Galatasaray-aanhang. Maar de Rode Duivel kon niet meteen voldoen aan de hoge verwachtingen. Pas op speeldag elf opende Mertens zijn conto voor de Turkse recordkampioen in de wedstrijd tegen Alanyaspor. Het was zijn eerste competitiedoelpunt sinds eind april. Toen stond Ciro twee keer aan het kanon tegen Sassuolo.

Op één wedstrijd van het einde staat de teller van Mertens in de Turkse competitie op zes. In de beker scoorde hij één keer. Dit seizoen was Dries in alle competities ook goed voor vier assists. Zijn statistieken mogen dan niet zo indrukwekkend zijn als die bij Napoli, de 36-jarige Mertens heeft wel degelijk een belangrijk aandeel in de landstitel van Galatasaray. De Aslanlar, wat in het Turks ‘leeuwen’ betekent, wonnen zo net hun eerste prijs in vier jaar tijd. In het seizoen 2018-19 pakte Gala de dubbel in eigen land, maar vorig seizoen eindigde de club op een betekenisloze dertiende plaats.

De topschutter bij Galatasaray dit seizoen is Mauro Icardi. De Argentijn, die wordt gehuurd van Paris Saint-Germain, was in de Turkse Süper Lig al goed voor 21 doelpunten. Ook in de wedstrijd van vanavond wist hij weer twee keer de weg naar doel te vinden. Het spitsenduo Mertens-Icardi presteert dit seizoen naar behoren.

Turkije beeft, Mertens geeft

In februari werd Turkije getroffen door een reeks zware aardbevingen. Voetbal werd bijzaak en Mertens stak met zijn teamgenoten en vrouwlief Kat Kerkhofs meteen de handen uit de mouwen om de slachtoffers van de ramp te helpen. De Turkse competitie werd een tijd lang opgeschort en Hatayspor en Gaziantep FK trokken zich terug uit het kampioenschap. Niet veel later maakte de voorzitter van Galatasaray bekend dat de spelers van de club hadden beslist om hun salaris van de maand februari af te staan aan de slachtoffers. Een mooi gebaar van Mertens en co.

Na een goed eerste seizoen bij de Turkse traditieclub lijkt de toekomst van Mertens ook volgend jaar in Istanbul te liggen. Volgens verschillende berichten zou onze landgenoot zijn handtekening hebben gezet onder een contract tot 2024. Momenteel is het wel nog wachten op de officiële aankondiging van het verlengde verblijf van Mertens in Turkije.