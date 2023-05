Steun van kapitein, “blijven of verkopen” en Giroud die interview geeft in z’n shirt: Charles De Ketelaere alweer besproken in Italië

Na 39 optredens en met nog één competitieduel te gaan, zit ‘CDK’ aan één assist. En dus nul doelpunten. Een statistische miskleun vanjewelste voor de man die de Rossoneri 35 miljoen euro kostte afgelopen zomer. Doorheen het seizoen werd De Ketelaere meermaals verdedigd. Door trainer Stefano Pioli, door sportieve baas Paolo Maldini en door ploegmaats zoals Rafael Leao.

Het gezegde: een eerste seizoen in de Serie A is niet te onderschatten. Kijk ook naar Leao en Sandro Tonali, die ook pas na een inloopperiode ontbolsterden in Milaan. Datzelfde geluid kregen we te horen bij Davide Calabria, kind van de club en huidige kapitein.

“Het is eigenlijk niet mijn job om commentaar te geven op de transfermarkt, maar… Charles is enorm getalenteerd”, aldus de Italiaanse flankspeler. “Als de club zo veel geld voor hem spendeerde, zullen ze wel iets gezien hebben. Ik begrijp ook de moeilijkheden voor een speler die uit een kleinere competitie komt. De druk, de aandacht van de media… Ik hoop dat hij deze zomer zijn hoofd kan leegmaken, z’n energie vindt en kan terugkomen op de best mogelijke manier.”

© AFP

In Italië klinkt het dat De Ketelaere sowieso niet uitgeleend zal worden. “Die hypothese werd verworpen”, aldus journalist Antonio Vitiello. “Hij blijft in Milaan of vertrekt alleen als er een redelijk bod (lees: minstens 30 miljoen, red.) komt.”

“Er worden voor hem maar twee oplossingen bekeken: hij blijft of hij wordt verkocht”, zei Sky Italia-correspondent Peppe Di Stefano eerder al. “Er is geen derde oplossing en ik denk dat iedereen in Milaan overtuigd is om hem nog minstens zes maanden een nieuwe kans te geven. Waarschijnlijk zijn er enkele mogelijke kopers, maar de Rossoneri geloven erin”.

Olivier Giroud scoorde zondag het enige doelpunt in de 0-1 zege tegen Juventus. Na afloop stond de Fransman de pers te woord, maar niet in zijn eigen shirt. Giroud had er namelijk eentje aan van… Charles De Ketelaere. “Ik heb mijn shirt weggegeven toen ik op de bank zat”, aldus de Franse spits. “Dus vroeg ik aan Charles om mij het zijne te geven zodat ik niet halfnaakt zou rondlopen.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

© REUTERS

Milan pakt dit seizoen geen enkele prijs nadat het in 2022 verrassend kampioen speelde. De Rossoneri schopten het wel tot in de halve finales van de Champions League, waarin het verloor van stadsrivaal Inter. De Supercup moest Milan ook aan Inter laten en in de beker liep het al in de 1/8ste finales fout. In de Serie A is Milan met nog één speeldag te gaan vierde.