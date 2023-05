Parma verspeelt dubbele bonus in heenwedstrijd halve finales om promotie

© Parma Calcio 1913 via Getty Imag

Parma heeft dinsdagavond een uitstekende uitgangspositie met het oog op de finale om promotie naar de Serie A te grabbel gegooid. Het gaf een 0-2 voorsprong tegen Cagliari volledig uit handen in de heenmatch van de halve finales en droop finaal af met een 3-2 nederlaag.

Adrian Benedyczak (10.) en Simon Sohm (26.) hadden de uitploeg nog voor het halfuur op rozen gezet, maar de gastheer sloeg in het laatste kwart van de wedstrijd genadeloos terug via Zito Luvumbo (68. en 89.) en Gianluca Lapadula (85.). Elias Cobbaut maakte de 90 minuten vol in het hart van de Parmezaanse defensie.

Cagliari is de nummer vijf uit de Serie B, Parma de nummer vier. De terugwedstrijd volgt aanstaande zaterdag.