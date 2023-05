Noord-Koreaanse raketlancering doet alarm in Seoel en Japan afgaan, raket “ontploft of gecrasht”

Noord-Korea heeft woensdagnacht een raket afgevuurd die een militaire verkenningssatelliet moet lanceren, zo meldt het Zuid-Koreaanse leger. Hierop werd het alarm geactiveerd in de stad Seoel en in de Okinawa-archipel, in het zuiden van Japan.

De stad Seoel stuurde een alarmbericht naar alle mobiele telefoons waarin de inwoners werd gevraagd zich voor te bereiden op een mogelijke evacuatie, waarbij “kinderen en ouderen voorgaan”. Nadat even later duidelijk was geworden dat er geen gevaar voor de bevolking was, zei de stad echter dat de oproep “fout werd uitgestuurd”. Ook Japan stuurde kort een noodmelding uit.

Kort na de lancering meldde het Zuid-Koreaanse leger dat de raket plots van de radar was verdwenen. Volgens de algemene staf kan het toestel ontploft of gecrasht zijn. “De raket verdween van de radar voordat hij zijn verwachte landingsplaats bereikte”, aldus de algemene staf, geciteerd door het persagentschap Yonhap.

Noord-Korea bevestigde eerder dinsdag dat het in juni een militaire spionagesatelliet zal lanceren, om “de gevaarlijke militaire acties van de Verenigde Staten en hun vazallen het hoofd te bieden”.