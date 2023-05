EU-landen sanctioneren zeven personen die Moldavië wilden “destabiliseren”

De EU-landen hebben sancties aangekondigd tegen zeven politici of zakenlieden met de Moldavische of Russische nationaliteit. Zij probeerden “Moldavië namens Rusland te destabiliseren”.

Dat verklaarde de Raad van Europa die het nieuws dinsdagavond in Brussel bekendmaakte. De tegoeden van de geviseerde personen zijn bevroren en zij mogen niet naar en door de Europese Unie reizen.

Volgens de EU-landen zouden de zeven hebben geprobeerd Moldavië te destabiliseren door bijvoorbeeld gewelddadige demonstraties te organiseren. Sommigen worden er ook van beschuldigd de Russische oorlog in Oekraïne te steunen, bijvoorbeeld door samen te werken met de Russische bezettingsautoriteiten.

“Moldavië is een van de landen die het sterkst is getroffen door de gevolgen van de illegale Russische invasie in Oekraïne. Er zijn ernstige, zeer intense en aanhoudende pogingen om het land te destabiliseren”, zo zei Josep Borell, het hoofd van de Europese diplomatie.

De sancties vormen daarom een belangrijk politiek signaal van Europese steun aan Moldavië, aldus Borell. Op verzoek van de regering van Moldavië hebben de EU-landen minder dan een maand geleden een juridisch kader voor dergelijke sancties gecreëerd.

Europese top in Moldavië

De beslissing komt er iets na de tweede top van de Europese Politieke Gemeenschap (EPG), een politiek overlegforum dat vorig jaar tegen de achtergrond van de oorlog in Oekraïne in het leven werd geroepen om de stabiliteit en veiligheid op het oude continent te bevorderen. Het evenement vond plaats in Moldavië.

De laatste tijd lopen de spanningen tussen Moldavië en Rusland hoog op. Die laatste beschouwt Moldavië als een land dat binnen de Russische invloedssfeer valt.