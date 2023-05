Rode Kruis doet dringende oproep voor bloeddonaties: “Ziekenhuizen hebben bijlange niet genoeg voor de zomer”

Het Rode Kruis heeft een “dringende oproep” gelanceerd voor bloeddonaties. Momenteel is de voorraadsituatie “erg kritiek” en zal er tijdens de zomer “bijlange na niet aan de behoeften van de ziekenhuizen kunnen worden voldaan”.

Er is vooral een tekort aan de ‘universele donor’, bloedgroep O-.

Het Rode Kruis roept donoren op om zich zo snel mogelijk aan te melden zodat de werking in de ziekenhuizen kan voortgaan.

Op 14 juni is het bovendien Wereld Bloeddonordag. “Dit jaar is deze dag nog eens extra belangrijk”, klinkt het. Daarom zijn alle inzamelpunten van het Rode Kruis uitzonderlijk open tot 19.00 uur op 14 juni. “Het is aangeraden om die dag een afspraak te maken”, waarschuwt de organisatie.

Donoren kunnen het dichtstbijzijnde donorcentrum vinden op de site van het Rode Kruis.