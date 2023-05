Meer dan helft vrouwen met menopauzale symptomen ondervindt hinder op werkvloer

Het online onderzoek werd uitgevoerd bij 2.408 vrouwelijke werknemers in België. Ruim 87,6 procent van hen kampte nu of in het verleden met menopauzale symptomen. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft (55,3 procent) van die werkende vrouwen die vandaag menopauzale symptomen hebben, daardoor hinder ondervindt bij het uitoefenen van haar job.

De symptomen zijn bijvoorbeeld opvliegers, gewrichtsstijfheid, vermoeidheid of slecht slapen. Vrouwen die daardoor hinder ervaren in hun job, hebben een hogere herstelbehoefte. Dit houdt in dat ze na een werkdag meer tijd nodig hebben om te recupereren. Wanneer die tijd onvoldoende beschikbaar is of onvoldoende benut, kan dit leiden tot mentale gezondheidsproblemen. Zij tekenen ook een hogere burn-outscore op en waren vaker afwezig dan vrouwen die geen last hebben van hun menopauze.

Beter bespreekbaar

Ongeveer een kwart van de vrouwen met symptomen, klaagt dat die niet bespreekbaar zijn met de werkgever. Voor slechts 8 procent is dat wel het geval.

Securex en de UGent pleiten voor meer openheid. “Medische begeleiding kan vrouwen doeltreffend helpen wanneer ze tijdens de menopauze last hebben van symptomen. Als de menopauze beter bespreekbaar wordt op de werkvloer en er rekening mee gehouden wordt bij de werkorganisatie, kan de impact op het welzijn nog meer beperkt worden. En dat is in het voordeel van werknemer en werkgever”, zegt Sofie Lameire, expert psychosociaal welzijn bij Securex.

Ze wijst er ook op dat de arbeidsmarkt in ons land de afgelopen decennia sterk is vervrouwelijkt. Het aantal vrouwelijke werknemers verdubbelde nagenoeg tegenover begin de jaren 1980, tot 2,3 miljoen in 2021. Bovendien neemt ook het aantal oudere werknemers op de werkvloer toe. Een vrouw gaat gemiddeld rond de leeftijd van 51 jaar in menopauze. Meer dan vier op de tien vrouwelijke werknemers in België zit momenteel in de leeftijdscategorie van 45 jaar of ouder: dat komt neer op een groep van ruim 914.000 mensen.

Dokter Philippe Kiss, arbeidsarts bij Securex, roept ook op om de schouders niet te laten hangen. “Menopauzale symptomen kunnen wel degelijk worden behandeld, en de jobinhoud en -organisatie kunnen worden aangepast om de hinder van (tijdelijke) symptomen te beperken.”