Braziliaans parlement stemt voor wet die afbakening inheemse gebieden beperkt

De aangenomen wet is een tegenslag voor president Luiz Inácio Lula da Silva. — © AP

Het Braziliaanse parlement heeft dinsdag ingestemd met een wet die de afbakening van inheemse gebieden beperkt. Dat is een tegenslag voor de linkse president Luiz Inácio Lula da Silva, die het beleid ter bescherming van inheemse volkeren en het Amazonegebied nieuw leven had ingeblazen.

De wet, die met 283 stemmen voor tegenover 155 tegen werd aangenomen, bepaalt dat de inheemse bevolking alleen recht heeft op het land dat zij bezette toen de Grondwet van 1988 werd afgekondigd. Maar de inheemse Brazilianen verzetten zich hiertegen. Volgens hen werden in 1988 bepaalde gebieden niet bezet omdat zij er in de loop der tijd, met name tijdens de militaire dictatuur (1964-1985), uit werden gezet.