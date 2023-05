Brand in Hoge Venen nog steeds niet geblust: vuur dreigt uit te breiden naar biodiversiteitsgevoelige gebieden

De veenbrand die maandagnamiddag uitbrak in de Hoge Venen en al 170 hectare natuur aantastte, is nog altijd niet volledig geblust, meldt VRT. Het provinciaal rampenplan werd intussen geactiveerd.

De brandweer ontving maandagnamiddag rond 17.30 uur een melding van een “kleine brand” nabij een wandelpad in de Hoge Venen, nabij de Duitse grens. Meer dan 130 brandweerlui en leden van de civiele bescherming kregen het vuur echter pas dinsdagmiddag onder controle en hoopten het in de loop van de namiddag volledig te kunnen doven.

Omdat de wind van richting veranderde, werden de vlammen echter opnieuw aangewakkerd. Hoewel de schade aanvankelijk leek mee te vallen en vooral droge heide weggebrand werd, dreigen de vlammen nu uit te breiden naar meer biodiversiteitsgevoelige gebieden.

De hulpdiensten zijn in de nacht van dinsdag op woensdag de hele tijd op het terrein gebleven en het provinciaal rampenplan werd afgekondigd. Daardoor kan Hervé Jamar, de gouverneur van Luik, onder meer een beroep doen op buitenlandse hulp. Woensdagochtend zal er nog een inspectie vanuit de lucht gebeuren om de situatie te beoordelen. Op basis daarvan zal worden beslist of er gespecialiseerde Duitse of Nederlandse luchtsteun ingeschakeld zal worden.