“Brand in Russische olieraffinaderij na vermoedelijke droneaanval”

In een olieraffinaderij in de Russische regio Krasnodar is een grote brand uitgebroken die vermoedelijk veroorzaakt werd door een droneaanval. Dat meldt de gouverneur van de regio op Telegram. Er zouden geen slachtoffers gevallen zijn.

Krasnodar, een gebied met veel olie-industrie, ligt ten oosten van het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim. Vorige week richtten twee drones nog materiële schade aan in de stad Krasnodar en begin deze maand werd volgens het Russische staatspersbureau Tass de nabijgelegen olieraffinaderij in Ilski getroffen door een drone. Daardoor zou een opslagtank in brand zijn gevlogen.

Nu zou de Afipsky-raffinaderij getroffen zijn, aldus gouverneur Veniamin Kondratyev. De brand in de raffinaderij, die in de buurt van de Zwarte Zeehaven van Novorossiejsk ligt, zou wel snel geblust zijn en er zouden geen slachtoffers gevallen zijn.

In de nacht van maandag op dinsdag was de Russische hoofdstad Moskou nog het doelwit van een droneaanval. Alle acht drones zouden zijn neergehaald, al was er volgens de burgemeester wel lichte schade aan twee gebouwen en vielen er twee gewonden. Rusland houdt Oekraïne verantwoordelijk voor de aanvallen, Kiev ontkent.

Het Kremlin zei begin mei twee drones te hebben neergehaald die Oekraïne wilde gebruiken voor een aanslag op de Russische president Vladimir Poetin. Ook hier ontkent Kiev alle betrokkenheid.

