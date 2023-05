Deze maatregelen neemt KRC Genk om Antwerpsupporters in thuisvakken te weren

“Uit veelvuldig contact met verschillende supportersverenigingen en met de ordediensten ontvangt de club signalen dat heel wat Antwerpsupporters alles in het werk stellen om zondag alsnog aanwezig te kunnen zijn in de Cegeka Arena om de titelwedstrijd tussen KRC Genk en Antwerp bij te wonen”, dat schrijft de club in een persbericht.

Het stadion is al een tijdje uitverkocht. Op de zwarte markt circuleren bedragen tot honderden euro’s voor een zitje in het thuisvak. “KRC Genk zet in uitdrukkelijke opdracht van de ordediensten daarom alles in het werk om mistoestanden komende zondag te voorkomen”, klinkt het.

Sympathieën

“Onze boodschap is duidelijk”, zegt CEO Erik Gerits. “Antwerpsupporters zijn welkom in het bezoekersvak. Het thuisvak in de Cegeka Arena is voorbehouden voor onze eigen fans. We sparen kosten noch moeite om er zondag een topbeleving van te maken. De club heeft in samenspraak met de ordediensten daarom beslist iedereen te screenen die een ticket heeft gekocht voor zondag. Bij een 30-tal supporters bleek tot nu toe duidelijk dat ze Antwerpsympathieën hebben. Hun tickets worden eerstdaags geannuleerd. Op de wedstrijddag zelf voeren we verstrengde controles uit aan de ingang van het stadion. Daarnaast voorzien we extra stewards en extra veiligheidspersoneel in het stadion. Tijdens de wedstrijd zullen we de supportersgedragingen van kortbij monitoren. Opvallend gedrag of uitdagingen ten aanzien van onze supporters worden niet getolereerd. We zullen niet aarzelen om die mensen uit het stadion te verwijderen”, aldus Erik Gerits.

CEO Erik Gerits van KRC Genk. — © Dick Demey

Businessgedeelte

Ook in het businessgedeelte neemt de club het zekere voor het onzekere. “Medewerkers van de club screenen op dit moment alle genodigden van onze seat- en logehouders. “We vragen onze businesspartners klaar en duidelijk om geen fans van Antwerp uit te nodigen voor de wedstrijd komende zondag. Na wangedrag van meerdere Antwerpsupporters tijdens de kwartfinale van de Croky Cup en tijdens de thuiswedstrijd in de reguliere competitie willen we ook zondag geen enkel risico nemen. Ook in dit deel van het stadion tolereren we geen onregelmatigheden en zullen we niet aarzelen om gepast op te treden”, aldus Gerits.

Tot slot voert de club ook een actieve communicatie richting de eigen supporters. “Een echte Genkie komt gewoon zelf naar de match kijken. Daar maken we ons geen zorgen om. Maar wie er toch niet zelf geraakt, vragen we om zijn of haar ticket of abonnement terug te verkopen aan de club. Zitjes die via een illegaal circuit worden doorverkocht halen we eruit en worden onherroepelijk geweigerd”, besluit Gerits.