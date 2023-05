Chelsea-coach Pochettino houdt grote kuis ter waarde van 300 miljoen (!) euro: 15 namen mogen vertrekken, wat met Romelu Lukaku?

Volgens de Engelse krant The Daily Mail is er een heuse paleisrevolutie op komst bij Chelsea. Maar liefst vijftien kernspelers zouden van de nieuwe trainer Mauricio Pochettino de club mogen verlaten. Met het opgehaalde kapitaal wil hij aan een nieuw team bouwen.

Guy Van Den Langenbergh Bron: The Daily Mail

Atletico Madrid heeft alvast bevestigd dat aanvaller João Felix na een uitleenbeurt aan Chelsea terugkeert naar de club uit de Spaanse hoofdstad. Pierre-Emerick Aubameyang, Hakim Ziyech, Christian Pulisic, Edouard Mendy en Callum Hudson-Odoi worden ook genoemd bij de zekere vertrekkers, terwijl de toekomst van Kalidou Koulibaly, Cesar Azpilicueta en N’Golo Kanté hoogst onzeker is bij de Londense club.

Denis Zakaria zou na een uitleenbeurt terugkeren naar Juventus terwijl spelers als Mateo Kovacic, Conor Gallagher, Trevoh Chalobah en Ruben Loftus-Cheek de nodige interesse genieten en de club mogen verlaten. Ook Engels international Mason Mount - nog één jaar onder contract - geniet interesse van enkele Engelse topclubs en zou hebben aangegeven dat hij het team wil verlaten. Met hem wil Pochettino wel verder.

Ligt de toekomst van Lukaku bij Chelsea of niet? — © Action Images via Reuters

Wat met Lukaku?

Chelsea heeft zelf ook twintig spelers op uitleenbasis elders spelen. Het wil echter zijn politiek veranderen en zal in de toekomst aansturen op bij voorkeur definitieve verkopen. In die situatie zit momenteel ook Romelu Lukaku, door de club uitgeleend aan Internazionale, dat echter niet zinnens zou zijn de Rode Duivel definitief over te nemen.

Chelsea wil zijn kern van meer dan dertig volwaardige profvoetballers, exclusief de uitgeleende spelers, flink afromen. Het zou gaan om een budgetoefening ter waarde van 320 miljoen euro, geld dat Pochettino wil gebruiken om een nieuw team te vormen.