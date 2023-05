“Hier heeft hij 20 jaar voor gewerkt”: Kat Kerkhofs emotioneel na eerste landstitel ooit van Dries Mertens

Op z’n 36ste heeft Dries Mertens het dan toch geflikt. Zijn eerste landstitel mocht stevig gevierd worden. Een emotionele Kat Kerkhofs deelde op Instagram beelden van een uitzinnige menigte fans die haar man luidkeels toezingen. “Hier heeft hij 20 jaar voor gewerkt, ik kan niet beschrijven hoe trots ik op hem ben. Galatasaray kampioen!”, klinkt het.

Na een goed eerste seizoen bij de Turkse traditieclub lijkt de toekomst van Mertens ook volgend jaar in Istanbul te liggen. Volgens verschillende berichten zou onze landgenoot zijn handtekening hebben gezet onder een contract tot 2024. Momenteel is het wel nog wachten op de officiële aankondiging van het verlengde verblijf van Mertens in Turkije.

