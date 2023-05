Collega’s eren coach Burnley: Vincent Kompany valt in de prijzen op LMA Awards (al leek dat logisch)

Vincent Kompany is gisteravond in de bloemetjes gezet op de LMA Awards, de jaarlijkse prijsuitreiking van de Engelse trainersorganisatie LMA. Kompany werd na de titel met Burnley in de Championship verkozen tot Trainer van het Jaar in de Engelse tweede klasse.

Onze landgenoot haalde het voor medegenomineerden Michael Carrick (Middlesbrough), Paul Heckingbottom (Sheffield United), Rob Edwards (Luton) en Mark Robins (Coventry). Naast Burnley promoveren ook Sheffield United en Luton Town volgend seizoen naar de Premier League.

In een reactie roemde de 89-voudige ex-Rode Duivel vooral zijn spelers. “Zij hebben het gedaan”, liet hij noteren. “Als staf zijn we hard blijven werken. Ik voel me nog steeds verbonden met de spelers, kan me inleven in hun situatie. Ik maak ook fouten, daar leren we uit. Maar ik ben best tevreden met waar ik nu sta.” De 37-jarige Kompany verlengde begin deze maand zijn contract bij Burnley tot medio 2028. De Engelse profliga (EFL) verkoos hem vorige maand ook al tot beste trainer in de Championship.

In de Premier League werd Pep Guardiola (Manchester City) voor de vierde keer verkozen tot Trainer van het Jaar. Hij kreeg de onderscheiding eerder in 2018, 2019 en 2021. Vorig jaar was Jürgen Klopp (Liverpool) de winnaar.

Guardiola leidde Man City naar een derde opeenvolgende Premier League-titel. De komende weken mikken de Citizens nog op de ‘treble’. Ze spelen nog de finales van de FA Cup (zaterdag tegen Manchester United) en Champions League (volgende week zaterdag tegen Inter).

De andere vijf genomineerden dit jaar waren Mikel Arteta (Arsenal), Roberto De Zerbi (Brighton), Unai Emery (Aston Villa), Eddie Howe (Newcastle United) en Marco Silva (Fulham).