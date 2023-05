Zeven vermoedelijke IS-aanhangers opgepakt bij invallen in Duitsland, ook huiszoeking in Nederland

Zeven vermoedelijke aanhangers van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) zijn opgepakt bij invallen in verschillende Duitse deelstaten. Dat heeft het federale parket woensdag gemeld. Ook in Nederland werd een huiszoeking uitgevoerd in het kader van hetzelfde dossier.

In tien van de zestien deelstaten zijn woensdagochtend huiszoekingen uitgevoerd, aldus het Duitse federale parket. Ze waren gericht tegen een financieringsnetwerk van IS. In totaal werden meer dan honderd adressen door het gerecht doorzocht, waarvan één in Nederland. Ruim duizend agenten waren bij de actie betrokken.

In Noordrijn-Westfalen werden vier mensen gearresteerd en in Baden-Württemberg, Rijnland-Palts en Bremen telkens één. De mannen en vrouwen, met de Duitse, Kosovaarse, Turkse en Marokkaanse nationaliteit, worden door de hoogste openbaar aanklager van het land beschuldigd van steun aan een terroristische organisatie.

Volgens informatie van het Duitse persagentschap DPA draaien de invallen rond fondsenwerving ten gunste van vermoedelijke vrouwelijke aanhangers van terreurorganisatie IS. De campagnes op sociale media met titels als “Je zus in het kamp” lopen al enkele jaren. Ze dienen om IS-vrouwen die sinds de militaire nederlaag van IS met hun kinderen in Syrië wonen, financieel te ondersteunen, met name in het door Koerdische groepen gecontroleerde kamp Al-Hol. De opgepakte mensen speelden volgens de Duitse justitie een sleutelrol in het netwerk en traden op als bemiddelaars tussen de financiers en IS.

Uit het onderzoek van het Duitse gerecht zou blijken dat minstens 65.000 euro aan IS is overgemaakt. Dat geld zou onder meer zijn ingezet om gevangenen uit de Syrische vluchtelingenkampen al-Hol en Roj te helpen ontsnappen.