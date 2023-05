Brandweer moet voor tweede keer in week tijd persoon bevrijden uit rolluik in Brussels station

De Brusselse brandweer, medische diensten, de politie en de technische diensten van de MIVB hebben woensdagochtend omstreeks 4.30 uur een persoon moeten bevrijden die met een been gekneld zat in een rolluik in het metrostation Hallepoort.

De man werd daarna onder begeleiding van een mug-voertuig overgebracht naar het ziekenhuis. De omstandigheden van het ongeval moeten nog uitgeklaard worden.

Opvallend is dat het al de tweede keer op korte tijd is dat een persoon uit een rolluik bevrijd moet worden. Op 23 mei raakte een man klem in het tramstation Sint-Gillisvoorplein, niet ver van de Hallepoort. Dat ging toen over een dronken persoon. Het is nog niet duidelijk of het over dezelfde persoon gaat.