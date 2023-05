Terreurproces: federaal procureur vraagt om Osama Krayem schuldig te verklaren als mededader aan terroristische moord

Op het assisenproces over de aanslagen van 22 maart 2016 heeft federaal procureur Paule Somers woensdag gevraagd om beschuldigde Osama Krayem schuldig te verklaren als mededader aan moord en poging tot moord in een terroristische context. Somers stelde dat zijn hulp “essentieel” en “onontbeerlijk” was voor de aanslagen.

Het federaal parket gaat woensdag voort met zijn requisitoir, net zoals een dag eerder. Bij aanvang van de zitting stelde Somers dat ze had verwacht dat Krayem, die op enkele uitzonderingen na nooit aanwezig tijdens het proces, voor zijn requisitoir wel zou blijven zitten. Maar dat was dus niet zo: Krayem was woensdagochtend gewoontegetrouw vertrokken uit de beschuldigdenbox, net als medebeschuldigde Mohamed Abrini overigens, die dinsdag al aan bod was gekomen. Salah Abdeslam is ziek.

Somers stelde dat er nochtans genoeg belastende elementen tegen Krayem zijn. Ze vroeg zich luidop af waarom hij niet deelneemt aan het proces: “Denkt hij misschien dat de wet van de mens niet van toepassing op hem is?” Somers voegde eraan toe dat zijn lidmaatschap van de cel en deelname moeilijk te betwisten valt, net als zijn hulp bij de productie en het transport van de explosieven. Omdat zijn hulp “essentieel” was en “onontbeerlijk”, vroeg ze hem te veroordelen als mededader aan moord en poging tot moord. Ze vroeg hem ook schuldig te verklaren voor deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie.

De eis van het parket ligt in de lijn der verwachtingen. Bij een kwalificatie als ‘medeplichtige’ in plaats van ‘mededader’ moest het parket uitgaan van ‘nuttige’ maar geen essentiële hulp. Wie veroordeeld wordt als medeplichtige riskeert een lagere maximumstraf.

Somers zei dat het feit dat Krayem de bestanddelen voor de explosieven ging inkopen al voldoende was om hem te veroordelen als mededader. “Zonder de precursoren kon geen TATP geproduceerd worden”, zei ze. Dat de TATP zowel gebruikt wordt in de luchthaven als in de metro, maakt Krayem voor Somers bovendien schuldig aan de feiten op de twee locaties.

Maar er was ook de ervaring die Krayem opdeed in Syrië, zei Somers, die verwees naar een foto van hem die gemaakt werd in een gebouw waar explosieven geproduceerd werden. Dat maakte hem interessant bij de productie van de explosieven voor de terreurcel en volgens het parket was dat meteen de reden waarom hij verbleef in het safehouse in de Max Roosstraat in Schaarbeek, waar de bommen gemaakt werden, en niet in het safehouse in Vorst. Ze haalde de verklaringen aan van een officier van ontmijningsdienst Dovo, die op het proces was komen getuigen dat de geproduceerde hoeveelheid TATP dermate groot was dat iemand die niet in zijn eentje kon aanmaken. Somers herinnerde er ook aan dat DNA van Krayem werd gevonden op allerhande materiaal dat gebruikt werd bij de vervaardiging van explosieven, zoals een ventilator en een boor. Bovendien was er het brandje in de keuken in de Max Roosstraat, waarbij Krayem volgens de verklaringen van Abrini een brandwonde opliep in het gezicht.

Het federaal parket vroeg om Krayem te veroordelen voor terroristische moord op 36 slachtoffers. Het gaat om de 32 slachtoffers in de akte van beschuldiging, maar ook om 4 slachtoffers die enige tijd na de aanslagen overleden. Uit informatie die de politie inwon, bleek dat er bij de vier overlijdens een causaal verband kon gelegd worden met de aanslagen.