Voorzitter Nederlandse Tweede Kamer vraagt actie van Twitter tegen bedreigingen Kamerleden

Twitter moet “directe actie” en “serieuze stappen” nemen tegen bedreigende en gewelddadige tweets richting Tweede Kamerleden. Dat heeft Vera Bergkamp, de voorzitter van de Nederlandse Tweede Kamer, gevraagd in een brief aan Twitter, waarin ze aandringt op ingrijpen.

In een brief aan het hoofd Global Goverment Affairs van Twitter wijst Bergkamp op tweets met video’s en afbeeldingen waarin wordt opgeroepen tot geweld of zelfs moord. “Die berichten zijn in het Nederlandse recht waarschijnlijk strafbaar”, schrijft ze.

Ze roept Twitter op hier iets aan te doen en serieuze stappen te nemen. Ze voegt eraan toe dat “om onze vrijheid van meningsuiting te beschermen Twitter voor een veiligere online omgeving moet zorgen”.