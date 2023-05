Fietsers krijgen vrijdag applaus omdat ze kiezen voor gezond vervoersmiddel

Een dag voor Wereldfietsdag krijgen fietsers vrijdag tijdens de ochtendspits applaus. In het hele land verzamelen groepen langs de kant van de weg om hen aan te moedigen. Met de Nationale Applausdag willen de Fietsersbond en haar Franstalige tegenhanger GRACQ fietsers bedanken, omdat zij kiezen voor het slimste, gezondste en meest milieuvriendelijke vervoersmiddel.

De voorbije jaren namen ongeveer 150 teams deel aan de Nationale Applausdag. De actie begon als een initiatief van de lokale afdeling van de Fietsersbond in Mechelen en wordt sinds 2014 op nationaal niveau georganiseerd. Wie zelf een applausteam wil vormen met vrienden, collega’s of klasgenoten kan zich inschrijven via de website van de Fietsersbond.