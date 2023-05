Seksueel misbruik van jongen (12) op camping komt pas jaren later aan het licht: “Wat in de caravan gebeurt, blijft in de caravan”

Merksplas/Rijkevorsel

“Een levenslange impact op zijn leven”, zo beschreef de openbare aanklager in Turnhout de gevolgen van het seksueel misbruik dat de 52-jarige D.D.W. uit Merksplas in 2013 pleegde op camping Breebos in Rijkevorsel. Hij misbruikte toen een kwetsbare jongen van 12 jaar die hij eerder had bestookt met cadeautjes. Het slachtoffer durfde pas in 2020, toen hij al meerderjarig was en nog altijd met angsten kampte, een klacht in te dienen.