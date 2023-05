Einde van een tijdperk voor KAA Gent: VDK Bank stopt na 35 jaar als hoofdsponsor

Na 35 jaar krijgt KAA Gent een nieuwe hoofdsponsor. VDK Bank stond al sinds 1988 prominent op de truitjes van de Buffalo’s, maar na dit seizoen komt daar een eind aan. “We willen over het hele land aan onze naamsbekendheid werken, en daarom moeten we onze inspanningen verdelen.”

In 1988 speelde KAA Gent een jaartje in tweede klasse, stond René Vandereycken op het middenveld bij de Buffalo’s en was Vadis Odjidja nog niet geboren. Maar zelfs toen al stond VDK Bank prominent als hoofdsponsor op de blauw-witte truitjes. Nu, maar liefst 35 jaar later, draagt de bank die fakkel over.

Voor de oplettende supporters komt dat nieuws niet helemaal uit de lucht gevallen. Zo hadden VDK-klanten al even geen korting meer in de fanshop en op een abonnement. Navraag bij topvrouw Leen Van den Neste leert dat de bank na dit seizoen stopt als hoofdsponsor.

Op de rug

“We zijn intussen een bank voor het hele land geworden”, zegt Van den Neste. “Dat was 35 jaar geleden anders: toen waren we alleen actief in Gent en omstreken. Destijds was het logisch dat we alleen een Gentse club zouden sponsoren. Als we onze naamsbekendheid over heel Vlaanderen en Wallonië willen verhogen, moeten we onze inspanningen beter verdelen.”

De wegen van KAA Gent en VDK Bank scheiden niet helemaal. “De kans is groot dat we een kleinere sponsor worden”, zegt Van den Neste. “Misschien zie je ons logo wel iets kleiner, op de rug van de spelers. Ook de KAA Gent Foundation blijven we een warm hart toedragen en wellicht financieel steunen. Daarnaast blijven we nog een tijdje zetelen in de Raad van Bestuur van KAA Gent. Momenteel bespreken we met de club hoe onze toekomst samen er zal uitzien. ” (lees verder onder de foto)

“We moeten onze inspanningen beter verdelen”, zegt topvrouw Leen Vanden Neste. — © fvv

Champion’s League

Voor de Buffalo’s is het hoe dan ook het einde van een tijdperk. “35 jaar als hoofdsponsor: zo’n lange samenwerking is uniek in het Belgische voetbal”, zegt Van den Neste. “We hebben zoveel meegemaakt en kijken vol trots terug op het parcours dat we hebben afgelegd. Natuurlijk springen de landstitel van 2015 en de aansluitende Champion’s League-campagne er uit, maar ook de verhuis naar de Ghelamco Arena was memorabel.”

De voorbije decennia hebben ook heel wat spelers een plek gekregen in het hart van de topvrouw. “Al val ik die mensen natuurlijk niet voortdurend lastig. Maar zeker de laatste jaren had ik een fijn contact met onder meer Sven Kums, Laurent Depoitre en Vadis Odjidja. En nu is er natuurlijk Gift Orban die de pannen van het dak speelt, een geweldige speler is dat.”

Dit nieuws heeft trouwens geen gevolgen voor de andere sponsordeals, benadrukt Van den Neste. VDK Bank Gent Damesvolley blijft onder die naam bestaan, en ook turnster Nina Derwael moet niet op zoek naar een andere sponsor.

Wie de plaats van VDK inneemt als hoofdsponsor en wie volgend seizoen verder nog op de truitjes van KAA Gent prijkt, maakt de club over enkele weken bekend. Of verzekeraar Baloise -nu al een belangrijke sponsor- de leemte zal opvullen, is dus nog onduidelijk. “We hebben een hart voor sport en hebben veel partners in onze sponsorportefeuille”, reageert een woordvoerder. “We evalueren regelmatig al deze samenwerkingen. Wanneer er wijzigingen zouden zijn, communiceren we daar op het juiste moment over.”

