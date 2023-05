Deense premier Mette Frederiksen houdt toespraak deels geschreven door AI

De Deense premier Mette Frederiksen heeft in het parlement een toespraak gehouden die deels was opgesteld met behulp van kunstmatige intelligentie (AI).

Frederiksen sprak naar aanleiding van de sluiting van het parlementaire jaar en de inleiding van de rede was het werk van ChatGPT. “Wat ik net heb voorgelezen, was ik niet en ook geen ander mens. Hoewel het niet altijd de spijker op de kop heeft geslagen, zowel in de details van het werkprogramma van de regering als in de interpunctie (...), is het zowel fascinerend als angstaanjagend waar ChatGPT toe in staat is”, aldus de premier.

Het AI-programma zei onder meer: “Het was een eer en een uitdaging om het afgelopen parlementaire jaar een uitgebreide regering te leiden. We hebben hard gewerkt om over alle partijen heen samen te werken en een sterke en duurzame toekomst in Denemarken te verzekeren. We hebben maatregelen genomen om klimaatverandering tegen te gaan en te zorgen voor een eerlijkere en meer inclusieve samenleving waarin alle burgers gelijke kansen hebben. En we hebben ook gewerkt aan de versterking van ons gezondheids- en sociale systeem, zodat alle burgers de hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben.”