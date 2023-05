Vrouw overleden in Frameries nadat ze werd aangereden door echtgenoot

Een vrouw in het Waals dorpje Frameries is overleden nadat ze woensdagochtend door haar echtgenoot met de wagen werd aangereden. Dat bevestigen de autoriteiten. De feiten deden zich voor rond 8 uur op het kruispunt van de Rue Firmin Pierard en de Rue de Lambrechies in Frameries, in de provincie Henegouwen.