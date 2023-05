Lichaam Mossad-agent aangekomen in Israël na bootongeluk Lago Maggiore

Het lichaam van een voormalige Israëlische geheim agent is woensdagochtend thuis aangekomen. Dat heeft het kabinet van premier Benjamin Netanyahu bekendgemaakt. De geheim agent en nog drie mensen lieten zondag het leven toen hun toeristenboot kapseisde op het Lago Maggiore.

De Israëlische buitenlandse inlichtingendienst Mossad heeft “een dierbare vriend verloren”, klinkt het. “Een toegewijde en professionele medewerker die zijn leven al tientallen jaren heeft gewijd aan de veiligheid van de staat Israël, zelfs na zijn pensionering.”

Op het Lago Maggiore in Noord-Italië kwam zondag een storm op die de boot deed kapseizen. Vier mensen kwamen om het leven, onder wie de Israëliër, de vrouw van de schipper en twee leden van de Italiaanse inlichtingendienst.

Bij het onderzoek raakte bekend dat zo goed als alle mensen aan boord in dienst waren van de Italiaanse of Israëlische inlichtingendiensten. Dat doet de media speculeren over de reden van de bijeenkomst. Aanklager Carlo Nocerino gaat ervan uit “dat ze elkaar gewoon op een verjaardagsfeestje hebben ontmoet”, zo vertelde hij aan de krant Bild.

De Italiaanse media melden dat alle overlevenden snel de provincie verlieten na het ongeval. Volgens het persbureau Ansa werden de Israëli’s het land uit gehaald met een privéjet die normaal gesproken wordt gebruikt voor gevoelige en officiële vluchten.