De NBA-clubs Brooklyn Nets of LA Clippers. De meest prestigieuze kooigevechtcompetitie. De megaverkoop van Chelsea. De zoektocht naar overnemers voor Manchester United, Inter Milaan én nu ook Club Brugge. Als er miljoenen en soms miljarden mee gemoeid zijn om sportclubs van de hand doen, zit Raine Group vaak op de eerste rij, of achter de schermen. Club Brugge goes USA.