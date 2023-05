Nederlands international Mark Flekken tekent voor vier seizoenen bij Brentford

“Mark was een van de beste keepers in de Bundesliga. Bovendien past hij heel goed bij onze speelstijl. Zijn sterke punten op het veld zijn zijn balgevoel, zijn behendigheid en het verdedigen van voorzetten. Zijn persoonlijkheid en leiderscapaciteiten passen ook perfect in onze clubcultuur. We zijn blij om hem bij ons te hebben”, zei Brentford-keeperstrainer Manu Sotelo.

Flekken speelde al sinds 2018 voor Freiburg, maar kende dit jaar een topseizoen. Bij de Duitsers miste hij geen minuut in de competitie, die hij beëindigde op een vijfde plaats, waardoor Freiburg volgend seizoen naar de Europa League mag. De Nederlander hield ook in dertien competitiewedstrijden zijn netten schoon, het meeste van alle keepers in de Bundesliga. Voor Freiburg speelde de Nederlandse doelman in de tweede klasse van Duitsland, meer bepaald voor Greuter Fürth en MSV Duisburg.

Flekken maakte in maart vorig jaar zijn debuut voor de Nederlandse nationale ploeg. Momenteel zit hij aan vier caps bij Oranje. Hij behoorde maandag ook tot de selectie van bondscoach Ronald Koeman voor de Final Four van de Nations League.