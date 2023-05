VN-tribunaal verlengt straffen van twee ex-inlichtingencheffen van Milosevic

Een VN-tribunaal heeft woensdag in beroep de veroordeling voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid bevestigd van twee ex-cheffen van inlichtingendiensten van voormalig Servisch president Slobodan Milosevic. De twee werden veroordeeld tot vijftien jaar cel.

“De beroepskamer heeft de beroepen van Jovica Stanisic en Franko Simatovic afgewezen en heeft een straf van vijftien jaar cel opgelegd”, verklaarde voorzitster Graciela Gatti Santana. In eerste aanleg hadden de twee een gevangenisstraf van twaalf jaar opgelegd gekregen.

Voormalig inlichtingenchef Jovica Stanisic, 72 jaar intussen, en zijn rechterhand Franko Simatovic, 73 jaar, werden in 2021 schuldig bevonden aan de zogenaamde doodseskaders die het Bosnische stadje Srebrenica terroriseerden in 1992.

In 2013 werden ze nog vrijgesproken maar in 2021 werden ze toch schuldig bevonden en beiden veroordeeld tot twaalf jaar cel voor oorlogsmisdrijven, doodslag en meerdere misdrijven tegen de mensheid zoals vervolging, gedwongen overbrenging en deportatie.

Zowel Stanisic, Simatovic als het openbaar ministerie waren in beroep gegaan tegen het vonnis. De verdediging beweerde dat hun veroordeling, beschreven als een “cynisch compromis”, niet aantoonde dat de beklaagden controle uitoefenden over de Servische strijdkrachten bij Bosanski Samac. Het openbaar ministerie van zijn kant vroeg de rechtbank hen schuldig te verklaren aan andere misdaden waarvoor ze werden vrijgesproken en hen langere straffen op te leggen.

Dit dossier is het laatste dossier van het Joegoslaviëtribunaal van de VN. “Deze uitspraak is een mijlpaal, de beroepskamer heeft haar laatste vonnis in hoger beroep uitgesproken”, zei rechter Graciela Gatti Santana.

De menselijke tol van de oorlog in voormalig Joegoslavië wordt geschat op zo’n 130.000 doden en miljoenen ontheemden.