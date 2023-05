Vijf doden bij explosie in Palestijnse basis in Libanon

Vijf strijders van een pro-Syrische Palestijnse organisatie zijn woensdag omgekomen bij een accidentele ontploffing van een raket op een basis in Oost-Libanon. Dat heeft een werknemer van de Libanese autoriteiten gemeld.

Het ongeval gebeurde vlak bij de Libanese grens met Syrië op een basis van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina - Algemeen Commando (PFLP-GC). “Een oude raket ontplofte in een wapendepot op de basis en vijf strijders werden gedood”, klinkt het.

Eerst beschuldigde woordvoerder Anwar Raja Israël van een aanval vanuit het hoofdkwartier van de PFLP-GC in Damascus. Dat blijkt niet te kloppen. Daarna voegde hij toe dat “vijf strijders zijn gedood en tien anderen gewond zijn geraakt”. Een woordvoerder van het Israëlische leger verzekerde aan het Franse persbureau AFP dat het geen aanval van hun kant was.

DE PFLP-GC is een splintergroep van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina, een linkse militante beweging die in meerdere westerse landen op een lijst van terreurorganisaties staat. Ze opereren vanuit Syrië. In Libanon zijn ze een bondgenoot van de sjiitische verzetsbeweging Hezbollah.