Nouha (16) aangevallen door agressieve rottweiler op Sinksenfoor: “Hij liep achter me aan en beet in mijn armen en hoofd”

Wat een leuke zaterdagavond moest worden met haar familie, eindigde voor de 16-jarige Nouha Bekkaoui in het Stuivenbergziekenhuis. Ze werd op de Sinksenfoor in Antwerpen aangevallen door een loslopende rottweiler. “Hij bleef maar bijten”, vertelt Nouha.

De Sinksenfoor, een van de grootste kermissen van België, is sinds afgelopen weekend weer neergestreken op Spoor Oost in Antwerpen. Voor de 16-jarige Nouha Bekkaoui uit Wommelgem was dit het uitgelezen moment om samen met haar oudste zus, broers en enkele neven het openingsweekend van de foor in te zetten. (Lees verder onder de post)

Lang heeft ze daar niet van kunnen genieten. “Zaterdagavond rond 23 uur kwamen we toe op de foor en nog geen uur later werd ik plots aangevallen door een hond”, zegt Nouha. “De loslopende rottweiler kwam plots uit een steegje en begon achter mij te lopen. Vervolgens beet die in mijn arm waardoor ik ben gevallen. De hond bleef maar bijten. Op het einde beet hij zelfs in mijn hoofd.”

Psychologische hulp

“Het heeft lang geduurd vooraleer er hulp aankwam, want het baasje was zelf ook hulp aan het zoeken. De hond viel iedereen aan die mij probeerde te helpen. Het baasje bleef zijn naam roepen, maar hij luisterde niet”, vertelt de jonge vrouw.

Uiteindelijk is Nouha losgeraakt van de rottweiler en is ze overgebracht naar de EHBO-post op de Sinksenfoor. Vervolgens heeft een ambulance haar overgebracht naar het Stuivenbergziekenhuis. Het verdict was zwaar: een zware hersenschudding, kneuzingen en geïnfecteerde verwondingen. (Lees verder onder de foto)

“Ik krijg binnenkort psychologische begeleiding. Sinds het voorval van zaterdag durf ik zelf niet meer in de buurt te komen van mijn eigen honden, want ik heb zelf rottweilers en pitbulls. Ik moet mijn band met honden weer opbouwen.”

Verzekering

“Ik neem het baasje niets kwalijk. Hij heeft zichzelf aangegeven, anders gingen we nooit weten wie het is. Bovendien neemt hij nog elke dag contact op met ons, om te vragen hoe het gaat met me. Er zijn ook verschillende juwelen stukgegaan, daarvoor heeft hij ook contact opgenomen met zijn verzekeraar. Vanuit religieus standpunt geloof ik zelfs dat dit met een reden gebeurt. Een tweede keer Sinksenfoor zit er dit jaar niet meer in voor mij, want ik ben er nog steeds van aan het bekomen. Ik ga enkel nog naar buiten om medische redenen”, aldus Nouha.

“Ik voel mij enorm schuldig en ben enorm aangedaan door wat er zich zaterdagavond heeft afgespeeld”, laat de attractie-uitbater weten.