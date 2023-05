“In dertig seconden brak de Apocalyps uit”: schipper van gezonken boot op Lago Maggiore ontkent nalatigheid

Het Italiaanse gerecht onderzoekt de zaak. Volgens schipper Claudio Carminati (60), die verdacht wordt van doodslag en schipbreuk, was er voor hij zondagavond uitvoer echter geen sprake van slechte weersvoorspellingen. “Plots werd de lucht zwart en stak de wind op, het was abnormaal. Mijn vrouw begon zelfs te bidden. Dertig seconden, zolang duurde het: toen brak de Apocalyps uit, kapseisde de boot onmiddellijk, en vielen we in het water”.

Volgens Italiaanse media werd de boot getroffen door een windhoos met snelheden van 100 kilometer per uur. Carminati wordt er ook van verdacht te veel mensen op zijn woonboot gelaten te hebben: die had een capaciteit van 15, maar er waren 23 opvarenden aan boord op het moment van de ramp. Vier opvarenden kwamen om het leven: de 50-jarige vrouw van Carminati, twee leden van de Italiaanse geheime dienst – Tiziana Barnobi (53) en Claudio Alonzi (62) – en hun voormalige Mossad-collega Shimoni Erez (53).

Speculatie

Dat zo goed als alle mensen aan boord in dienst waren van de Italiaanse of Israëlische inlichtingendiensten doet verschillende media speculeren over de reden van de bijeenkomst. Aanklager Carlo Nocerino gaat er echter van uit “dat ze elkaar gewoon op een verjaardagsfeestje hebben ontmoet”, zo vertelde hij aan de Duitse krant Bild.

Italiaanse media melden echter dat alle overlevenden de provincie snel na het ongeval verlieten. Volgens het Italiaanse persbureau Ansa werden de Israëlische opvarenden – en het lichaam van Erez – het land uit gehaald met een privéjet die normaal gesproken wordt gebruikt voor gevoelige en officiële vluchten.