Elisabeth Meuleman (Groen) krijgt dan toch geen plek op lijst: “Handvol leden kan parlementslid dat keihard werkte met één duim omlaag uitsluiten”

Elisabeth Meuleman had al aangekondigd zich vol voor haar thuisbasis Oudenaarde te engageren, maar liet zich door de covoorzitters overtuigen om toch nog eens een gooi te doen voor een plek op een nationale lijst. Dat betekende wel dat ze haar kandidatuur moest laten goedkeuren door een congres van de provinciale leden, want ze zetelt al meer dan twee legislaturen in het Vlaams Parlement. Daar kreeg ze nul op het rekest.

“Ik was eigenlijk niet van plan om nog op een lijst te staan”, zegt Meuleman. “Het voorzittersduo drong er echter op aan dat ik het toch zou doen omdat de partij kopstukken en stemmentrekkers nodig zal hebben. Ik liet me overtuigen en stemde uiteindelijk in om de lijst te steunen, uit loyauteit voor de partij en het voorzittersduo. Blijkbaar dacht een handvol leden daar anders over. Hoe het precies gegaan is weet ik niet, ik en de lokale groep van Oudenaarde konden niet aanwezig zijn omwille van andere activiteiten, ik had dat op voorhand laten weten.”

“Duim omlaag”

Sowieso kon ze een zetel in het Vlaams Parlement niet combineren met een uitvoerend mandaat in Oudenaarde door de decumulregels. Maar de manier waarop ze afgeserveerd werd, laat een wrange nasmaak achter. “Dit moet de partij en het voorzittersduo toch wakker schudden. Sommigen in onze partij willen blijkbaar niet aan politiek doen, verkiezingen winnen staat niet voorop, we moeten een vereniging zijn met strakke principes. Maar wel een vereniging waar een handvol leden een parlementslid dat keihard werkte met één duim omlaag kan uitsluiten. Dat is menselijk niet warm, maar ook politiek niet slim.”

© BELGA

“Bij Groen kan het dat iemand die nog bijna 40 procent haalt bij de voorzittersverkiezingen op basis van stemmen van alle leden, een jaar later door een twintigtal leden uit Oost-Vlaanderen, tegen de wil van de voorzitter in, geweerd worden van de lijst. Ooit deed men hetzelfde met Freya Piryns of Wouter Van Besien, de grootste stemmenkanonnen van de partij. Als we een factor van belang willen zijn in het politieke landschap én anders aan politiek willen doen, zal de partij zich toch over deze willekeurige, weinig menselijke procedures moeten bezinnen.”

Zonder schroom

Maar goed, haar keuze was al eigenlijk al gemaakt. “In Oudenaarde werd ik unaniem tot lijsttrekker verkozen van een nieuw project, Meer dan Groen, waar we echt anders aan politiek willen doen, warm en verbindend, en met bruggen naar andere partijen en ideologieën. Ik had hier eigenlijk al volledig voor gekozen maar wilde de partij niet in de steek laten. Nu hoef ik me niet schuldig te voelen en kan ik mij zonder schroom voor meer dan 100 procent voor Oudenaarde geven.”

Covoorzitter Jeremie Vaneeckhout verwijst naar de basisdemocratie van zijn partij. “Onze interne regels zijn duidelijk. Onze leden spreken zich momenteel uit over een hele reeks van uitzonderingen op de rotatieregel. Dat is een intern debat”, zegt hij. “Uit respect voor Elisabeth en onze leden ga ik daar voor de rest geen commentaar op geven. Elisabeth was weken geleden al heel helder wat haar politieke plannen zijn. Ze gaat dat enorm goed doen en heeft onze steun.”

