Yves Vanderhaeghe en KV Oostende houden “verkennende meeting” rond terugkeer

KV Oostende en Yves Vanderhaeghe (53) groeien naar elkaar toe: de ex-coach van de Kustboys was vandaag voor een gesprek in Oostende, waar er overlegd werd over een eventuele terugkeer en het komende seizoen. Een officieel voorstel ligt evenwel nog niet op tafel.

Vorige week werd duidelijk dat KV Oostende aan ex-coach Vanderhaeghe denkt om de ploeg te reanimeren in 1B. En de interesse is wederzijds, want de West-Vlaming overweegt om een derde avontuur te starten aan zee. Beide partijen groeien dus naar elkaar toe. Vandaag waren er alleszins gesprekken in Oostende tussen Vanderhaeghe en mensen van de club. Het ging om “een verkennende meeting” omtrent de sportieve ambities en werking.

Garanties

Of Vanderhaeghe effectief toehapt, is momenteel nog niet zeker. Daarvoor moet er bij KVO nog het een en ander uitgeklaard worden op bestuursniveau. Zo ligt er vandaag nog steeds geen financieel voorstel op tafel, en moet Vanderhaeghe ook de nodige garanties krijgen rond zijn werkingsmiddelen en de kern voor volgend seizoen.

Vanderhaeghe werd afgelopen seizoen eind oktober op een bizarre manier ontslagen bij KV Oostende, waar Ganaye - die geen toekomst meer heeft aan zee - koos voor een samenwerking met Dominik Thalhammer. Dat resulteerde in een degradatie naar 1B. Eerder was Vanderhaeghe ook al twee seizoenen trainer van juli 2015 tot september 2017 tijdens de vette jaren onder Marc Coucke. Ook toen werd de coach ontslagen.