Amerikaanse die president Biden beschuldigde van aanranding, duikt plots op Russische tv op: “Ik wil Russische nationaliteit aanvragen”

Een Amerikaanse vrouw die Joe Biden tijdens de verkiezingscampagne van 2020 beschuldigde van seksuele aanranding in de jaren ‘90, heeft dinsdag tijdens een interview in Moskou de Russische nationaliteit aangevraagd aan president Vladimir Poetin.

Tara Reade (59) werd tijdens het interview met het Russische persagentschap Sputnik geflankeerd door het Russische parlementslid Maria Boutina, die in de Verenigde Staten een tijdlang in de gevangenis zat wegens poging tot infiltratie in politieke kringen.

Reade zei dat ze als toerist naar Moskou was gereisd, maar dat ze er zich “voor het eerst in lange tijd in veiligheid” voelde. Volgens de vrouw had ze beslist om voorgoed in Rusland te blijven toen een Republikeinse verkozene haar zei dat ze in de VS in gevaar was. “Ik wens de Russische nationaliteit aan te vragen aan president Vladimir Poetin”, zei ze, en beloofde “een goede burger” te zijn.

Aantijgingen

Begin 2020 beweerde Reade dat Joe Biden, toen kandidaat voor het presidentschap, haar in 1993 had aangerand in een gang van het Amerikaanse Congres, toen hij senator was en ze voor hem werkte. De beschuldiging, die Biden categoriek ontkende, was gênant voor zijn campagne tegenover aftredend president Donald Trump, die door verscheidene vrouwen beschuldigd werd van aanranding, seksuele intimidatie, of verkrachting.

De verklaringen van Reade bleken echter twijfelachtig. Zo werd geen enkel spoor gevonden van de klacht die ze na de feiten bij het Congres zou hebben ingediend. De vrouw, die zich voor een specialiste in de geopolitiek uitgeeft, verzekerde dinsdag dat ze doodsbedreigingen had gekregen nadat ze haar beschuldigingen had geuit.