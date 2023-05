Nederlandse vader neemt zoontje (9) mee naar illegale raveparty in Brustem en koopt amfetamines

Een 36-jarige Nederlander riskeert vijftien maanden cel voor het bezit van drugs in het bijzijn van zijn negenjarig zoontje. De man bezocht samen met zijn kind de raveparty in Brustem.

In april werd de kampeerauto van de 36-jarige Nederlander in Kerkom onderworpen aan een verkeerscontrole nadat zijn wagen werd opgemerkt bij de illegale raveparty in Brustem. Opmerkelijk: de man nam zijn negenjarige zoontje mee naar het feest. “De dag voordien ging hij met zijn kind naar Plopsaqua, een dag later hing hij samen met de jongen rond op de party”, zei de procureur. “Hij kocht er een grote hoeveelheid van 121 gram amfetamines.”

Voor het bezit van de drugs in het bijzijn van zijn minderjarige zoon, moest de dertiger zich woensdagochtend voor de Tongerse rechter verantwoorden. Volgens de man kocht hij de drugs als remedie tegen ADHD. De man riskeert een celstraf van vijftien maanden en een geldboete van 8.000 euro.

Onwettige zoeking

Volgens de raadsman van de Nederlander werd de zoeking in het voertuig van zijn cliënt onwettig uitgevoerd. “Waarom werd de auto van mijn cliënt doorzocht? Gedroeg hij zich raar? Het is niet omdat er in de buurt een raveparty is, dat ze zijn auto moeten doorzoeken. Alles wat uit de zoeking naar boven is gekomen, moet nietig verklaard worden”, klonk het. Ondergeschikt vraagt de advocaat een celstraf met uitstel.

Vonnis volgt op 21 juni.

