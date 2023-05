Hintte Megan Thee Stallion in 2020 al op relatie met Romelu Lukaku?

In haar song ‘Fkn around’ uit 2020 rapt Thee Stallion namelijk: “Everybody wanna know who Megan dating. Well that depends on whatever the day is. I got me a European papi out in Italy.” Vrij vertaald: “Iedereen wil weten met wie Megan uitgaat. Wel dat hangt af van de dag. Ik heb een Europese papi in Italië.”

Lukaku speelde in die periode voor Inter Milaan, de club waaraan hij nu ook uitgeleend is door Chelsea.

Het liefdesleven van Lukaku is een goedbewaard geheim. Wel opvallend: Lukaku en Thee Stallion hebben met Roc Nation hetzelfde managementbureau.