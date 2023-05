“Betere communicatie had onrust rond overname kunnen vermijden”: Club Brugge-fans hopen dat ‘boeren’ geen ‘farmers’ worden

Ooit opgetrokken uit Vlaamse klei, straks in handen van buitenlandse eigenaars: de overname van Club Brugge wordt een blauw-zwarte mijlpaal. Dat ‘de Club’ straks mogelijk in handen komt van pakweg Amerikaanse bazen, zorgt wel degelijk voor onrust bij de supporters. “Als we overgenomen worden door een groep zoals Red Bull, zie ik het somber in. Dan verliest onze club zijn ziel.”

Arbeidsethos, zweet en winnen zijn er de belangrijkste waarden, en met Antoine Vanhove zorgde tientallen jaren lang zowaar een duivenmelker voor de transfers. Vlaamser dan Club Brugge wordt het niet. Maar onder Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert groeide Club uit tot een entertainmentbedrijf met Europese uitstraling én een waarde van meer dan 200 miljoen euro. En dat allemaal komt straks wellicht in buitenlandse handen terecht. De zakenbank Raine Group begeleidt Club in zijn zoektocht naar een overnemer. Dat deed het eerder ook al met Chelsea én doet het momenteel met Manchester United.

Niet proactief

De bestuurskamer die straks eigendom wordt van pakweg Amerikaanse investeerders: wat vindt het hondstrouwe supporterslegioen daarvan? Hans Noyelle, lid van de taskforce ‘FC Bruges 5 na 12’ die pleit voor een nieuw stadion, vindt de communicatie eerst en vooral een beetje jammerlijk. “In plaats van proactief te communiceren, moesten we dit te weten komen via een lek. Dat zorgt toch voor wat onrust in het blauw-zwarte huishouden en dat had kunnen worden vermeden.”

“Ik zie drie redenen waarom Verhaeghe een overname zoekt”, aldus Noyelle. “De mislukte beursgang, het stadiondossier en de situatie rond Vincent Mannaert. Anderzijds is er vers kapitaal nodig om te blijven groeien. Vlaamse verankering is mooi, maar misschien kan een overname ook een grote sprong betekenen voor Club. Aangezien het dossier bij de Raine Group zit, denk ik dat er vooral naar de Amerikaanse investeerdersmarkt wordt gekeken. Of die lokale verankering dan nog mogelijk is, moet blijken. Dat hangt af van de investeerders en in welk zakenmodel we terechtkomen.”

‘Farmers’

De identiteit bewaken: het keert telkens terug. Dat zegt ook acteur Rik Verheye, die bijna alle matchen bijwoont. “Ik was toch een beetje van mijn melk toen ik het nieuws vernam. Onze eigenheid bewaren: dat wordt de belangrijkste insteek. Dat we niet farmers moeten gaan roepen in plaats van boeren. (grijnst) Het is logisch dat er nu wat onzekerheid is bij de fans. Vooral de timing lijkt mij wat vreemd. We kunnen enkel maar afwachten en hopen dat Club in goede handen terechtkomt.”

Verheye wordt bijgetreden door Ives Boone, al meer dan vijftig jaar een die hard van blauw-zwart. “Ik merk ook dat er onrust is. We willen geen speeltje worden van één of andere miljardair. En we willen behandeld worden als supporter, niet als klant. Voetbal is business: daarmee ga ik akkoord. Maar als we overgenomen worden door een groep zoals Red Bull, zie ik het somber in. Dan verliest onze club zijn ziel, zoals dat ook in Leipzig en Salzburg gebeurde.”

Cruciaal voor toekomst

Volgens Luc De Ridder, die 25 jaar bestuurslid was bij de Supportersfederatie, biedt een overname ook opportuniteiten. Hij is vandaag nog altijd steward op Club. “Voetbal moderniseert nu eenmaal, en misschien halen we wel namen die nu ondenkbaar zijn. De fans blijven de basis van een voetbalclub. Met wederzijds respect verdient iedereen een kans. Als het maar geen verhaal wordt zoals dat van KV Oostende, waar vooral te weinig sportieve knowhow was.”

Die kans lijkt klein: het gaat hier over andere bedragen én over een succesvolle club die erg aantrekkelijk in de markt staat. “Bart Verhaeghe zal de club in goede handen achterlaten”, zegt De Ridder. “Het is gene gemakkelijken, hé. En misschien behoudt hij wel een functie binnen de club? We weten nog niet waar we aan toe zijn, dus nu al een oordeel vellen is moeilijk. Misschien is onze voorzitter wat ontgoocheld omdat het stadiondossier maar niet van de grond raakt. Ik zou daar als ondernemer ook moedeloos van worden.”

De juiste keuze maken, met een correct evenwicht: daar sluit Boone zich bij aan. “Een moeilijk evenwicht, maar wel één dat cruciaal is voor de toekomst van onze club. We mogen niet vergeten dat Verhaeghe en Mannaert ons naar de absolute top in België hebben gebracht door een grondige modernisering. Zonder hen waren we daar waarschijnlijk nooit geraakt.”