Kremlincriticus Navalny krijgt geen uitstel van rechtszaak

Alexei Navalny — © via REUTERS

De rechtszaak tegen Alexei Navalny zal toch zoals gepland van start gaan op 6 juni, zo oordeelt een rechtbank in Moskou. De Kremlincriticus krijgt dus geen extra tijd om zich voor te bereiden op de uitgebreide aanklacht, zoals hij had gevraagd.

Navalny staat terecht voor extremisme. In het ergste geval kan hij daarvoor een gevangenisstraf krijgen van dertig jaar. Momenteel zit hij een straf van negen jaar uit in een noordelijk gevangeniskamp, waar hij geregeld in een isoleercel wordt geplaatst. Inmiddels heeft hij al twee straffen achter de rug. De 46-jarige wordt internationaal beschouwd als een politieke gevangene.

In totaal heeft het Russische openbaar ministerie zeven aanklachten tegen Navalny geformuleerd, waaronder het oprichten en financieren van een extremistische organisatie en het bagatelliseren van het nazisme. Zelf wijst hij die beschuldigingen af.