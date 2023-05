Zes nieuwe speelsters bij Kester-Gooik na promotie naar tweede nationale: “Hopelijk zijn we zo voldoende gewapend”

Raymond Loose zag de eindronde onder een goed gesternte starten. “We wonnen op Cercle Brugge met liefst 1-7. In de tweede ronde trokken we naar Gijzel-Oosterzele dat verstek gaf. In de derby op Leeuw-Brucom haalden we het met 0-2. In de finale kwamen we op bezoek bij Kontich meteen op achterstand, maar Glorieus en Vannimmen stelden nog voor rust orde op zaken. Jacobs scoorde na rust 1-3 en na een tegentreffer legde Lissens de 2-4-eindcijfers vast. We speelden geen enkele keer thuis, waardoor onze eindwinst wel een heuse krachttoer betekent. We danken wel de supporters die bij elke verplaatsing een bus vulden en dit huzarenstukje mee mogelijk maakten. Onze doelvrouw Lisa Malfroidt trekt naar Ninove en Els Glorieus stopt, maar met zes inkomende transfers zijn we hopelijk voldoende gewapend om mee te draaien in tweede nationale.”

Sportief coördinator Lies Defrère was in de wolken met de dubbele slag. “Onze B-ploeg kroonde zich eerder al tot kampioen in derde provinciale. Onze A-ploeg zette dit seizoen enorme stappen voorwaarts en zette een fantastische campagne neer in de eindronde. De groep leerde uit de fouten uit het verleden en gaf blijk van een tomeloze inzet. De trainers Raymond Loose en Marc Stiens verdienen ook een pluim, want zij haalden het beste uit de speelsters. Deze promotie is de verdienste van de hele club.”

Toch nog historisch jaar

Voorzitter Pascal Vandercammen zette de schouders onder een nieuw project en plukte al snel de vruchten. “We staken de ambitie nooit onder stoelen of banken, maar de groep sprong uitstekend om met de druk. De ploeg plooide zich dubbel. Zowel in de titelstrijd als in de Beker van Brabant strandden we op Herent, maar via deze promotie werd het toch nog een historisch jaar.”

Lies Defrère bleef intussen niet bij de pakken zitten op de transfermarkt. “We haalden met Marte Michiels een doelvrouw weg bij Ninove. Met Lynn Cooreman, Wassana Singarah en Sophie Zambeaux snoepten we drie speelsters weg bij White Star Woluwe B. Bij Gijzel-Oosterzele haalden we Summer Rogiers en Justine Mestdagh weg. Rogiers proefde van de Super League met Zulte Waregem en Mestdagh werd opgeleid bij AA Gent.”