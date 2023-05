Peuter (2) verdronken in tuinvijver in provincie Namen

In Cul-des-Sarts, een dorpje op de Frans-Belgische grens in de provincie Namen, is dinsdagavond een 2-jarige peuter om het leven gekomen. Het jongetje viel in de vijver in de tuin van zijn ouderlijke woning.

Télyo D. verdronk dinsdagavond kort na 20 uur in een vijver die zich bevindt in de gemeenschappelijke tuin van zijn ouders en grootouders. Ambulanciers die toevallig net ter plaatse waren gekomen voor een incident in een woonzorgcentrum in dezelfde straat, probeerden de jongen nog te reanimeren, maar zonder succes.

Het parket heeft een onderzoek geopend. “Maar het gaat om een ongeluk, er is niets verdachts aan”, zegt burgemeester Maurice Jennequin. “Maar in dit soort incidenten is er altijd een onderzoek.”