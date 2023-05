Rode Duivel Thorgan Hazard opent Belgian Red Court in Waregem: “Ik heb hier fantastische momenten beleefd”

Woensdagmiddag stroomden honderden jonge – en ook oudere – voetbalfans toe op de oefenvelden van Essevee. Niemand minder dan Rode Duivel Thorgan Hazard (30) kwam er namelijk de gloednieuwe Belgian Red Court openen. Het moderne voetbalveld maakt deel uit van een sociaal project dat de sport voor iedereen toegankelijk wil maken. De Waregemse Belgian Red Court is de vijfde van het land en de allereerste in de provincie.

De nieuwe, rode voetbalpleintjes maken deel uit van een gemeenschapsproject van de Belgische voetbalbond (KBVB), dat ondersteund wordt door huidige en voormalige Rode Duivels en Red Flames.

“Met de Belgian Red Courts creëren we ontmoetingsplaatsen voor jongeren. Want voor veel van hen is de financiële drempel nog te hoog om zich bij een club aan te sluiten. Met dit sociaal project willen we voetbal laagdrempelig maken”, vertelt Football & Social Responsibility Specialist Robin Cnops. (lees verder onder de foto)

Het moderne voetbalveld maakt deel uit van een sociaal project van de Belgische voetbalbond, dat de sport voor iedereen toegankelijk wil maken. — © Levi Verbauwhede

De eerste West-Vlaamse court bevindt zich tussen het oefencomplex van Zulte Waregem en de Expo. De ambassadeur is niemand minder dan Essevee-icoon en Rode Duivel Thorgan Hazard. Hij opende woensdagmiddag het voetbalplein in bijzijn van honderden fans. “Hij was meteen enthousiast om aan dit project mee te werken. Hij heeft hier z’n hart verloren”, aldus Cnops.

Gouden Schoen

De 30-jarige Hazard maakte tussen 2012 en 2014 furore bij Essevee. In de twee seizoenen greep de club net naast de landstitel en een tweede beker. Hazard werd wel bekroond met de Gouden Schoen. Nadien trok Thorgan naar Duitsland. Een kleine tien jaar later was hij vandaag opnieuw te gast in Waregem. “Er is hier wel wat veranderd”, vertelt hij. “Maar het ziet er allemaal heel leuk uit.” (lees verder onder de foto)

Thorgan Hazard was na tien jaar even terug in Waregem. — © Levi Verbauwhede

“Ik ben vooral enorm trots om ambassadeur te zijn van deze Belgian Red Court. Mijn foto in het groot op dit terrein in Waregem zien hangen, stemt mij erg trots. Ik heb een goede band met deze stad. Mijn verhaal als profvoetballer is hier gestart en ik heb gedurende twee jaar fantastische momenten meegemaakt.”

Voetballen met broers

Thorgan beseft hoe belangrijk het is om op zo’n velden te kunnen voetballen. “Dit is de beste leerschool voor jonge voetballers. Ze leren hier samen spelen en kunnen zich amuseren. Ik speelde vroeger vooral in de tuin met Eden en Kylian. Maar niet iedereen heeft broers. Die kunnen hier terecht om te voetballen. Door samen te spelen met grotere of sterkere kinderen, leer je heel snel en word je zelf sterker. Dit is een goed project voor de stad.” (lees verder onder de foto)

“Mijn foto in het groot op dit terrein in Waregem zien hangen, stemt mij erg trots”, reageerde de Rode Duivel. — © Levi Verbauwhede

Of hij zelf ooit nog de Waregemse kleuren zal verdedigen, weet hij niet. “Dat is heel moeilijk te voorspellen, we zien wel. Op dit moment heb ik nog een contract in Dortmund. Maar ik hoop alvast wel dat Essevee snel weer in eerste klasse geraakt, daar horen ze thuis.”

Foto boven bed

Voor de officiële opening stond er een wedstrijd wandelvoetbal en G-voetbal op het programma. Nadien kon het publiek aanschuiven voor de signeer- en fotosessie. Die oproep viel niet in dovemansoren. Honderden kinderen en fans stonden met shirts, foto’s en ballen klaar om de Rode Duivel te ontmoeten.

“Thorgan is een van onze favorieten. Ik wil een handtekening en foto, die zal ik opslaan tussen mijn favorieten en ook printen om boven mijn bed te hangen”, vertelt Dionis Bylygbashi (12), die samen met zijn vrienden van Racing Waregem vooraan in de wachtrij stond te popelen om Hazard te ontmoeten. (lees verder onder de foto’s)

Dionis Bylygbashi (12) wachtte samen met zijn voetbalvrienden van Racing Waregem op zijn favoriete Rode Duivel. — © Levi Verbauwhede

Honderden jonge en oudere fans sloten aan in de wachtrij. — © Levi Verbauwhede

Thorgan zoekt samen met de KBVB en coördinator Flor Coussement van Stad Waregem naar een jongen en meisje tussen de 16 en 26 jaar om coach te worden van de Belgian Red Court. “Die moeten de activiteiten begeleiden en het gemeenschapsgevoel verder vergroten”, klinkt het.