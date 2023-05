Carrefour wil duizend banen schrappen in Frankrijk

De Franse supermarktketen Carrefour wil in haar thuisland bijna duizend banen schrappen op de verschillende hoofdkantoren. Dat melden verscheidene media.

Carrefour liet in november al weten dat het voor 4 miljard euro kosten wil besparen in de Europese hoofdkantoren, onder meer door te snijden in personeelskosten. Details gaf topman Alexandre Bompard toen niet.

Het bedrijf zelf wil niet ingaan op de berichten. De Franse vakbonden zeggen nog niet op de hoogte te zijn.