Maand na incident ziet AB Inbev marktaandeel nog altijd enorm dalen

Voor een reclamefilmpje deed Bud Light een beroep op transgenderactrice Dylan Mulvaney om het biermerk te promoten. Maar daar verslikte menig oerconservatief bierdrinker zich in. Er werd een boycot in het leven geroepen voor Bud Light. AB Inbev deed enkele verwoede pogingen om het tij te keren, maar stootte daarbij enkel nog meer mensen voor de borst. Onderzoek van IRI/Circana, een bureau in consumentenresearch, geeft nu ook aan dat AB Inbev in sneltempo zijn marktaandeel ziet wegsijpelen. Meer nog, op basis van deze cijfers is het niet langer marktleider in de States. En dat heeft gevolgen op de beurswaarde van AB Inbev. De analisten bij zakenbankier HSBC vinden het aandeel AB InBev zelfs niet langer koopwaardig. Sinds het begin van de rel verdampte al 22 miljard aan beurswaarde. (nba)