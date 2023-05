Duitse jeugdvoetballer (15) overleden na vechtpartij op internationaal toernooi

Een jeugdvoetballer uit Berlijn is overleden na een vechtpartij op een internationaal toernooi in Frankfurt. Dat meldt de Duitse politie. Zondag kwam het tot een ruzie tussen verschillende ploegen, waarbij de 15-jarige dodelijk gewond raakte.

De komende dagen zal een autopsie worden uitgevoerd bij het slachtoffer, een speler bij het Duitse team JFC Berlin. Sinds de vechtpartij werd hij enkele dagen in kunstmatig coma gehouden zodat hij zijn organen kon doneren, vertelde de woordvoerster van het parket van Frankfurt.

De vermoedelijke dader is een lid van FC Metz, en is zelf 16 jaar. Hij zit in voorlopige hechtenis terwijl het onderzoek nog loopt. FC Metz is naar eigen zeggen “diep geschokt door deze tragedie”.

Aan het toernooi zondag namen ploegen uit zestien verschillende landen deel, voornamelijk in Europa.