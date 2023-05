“Ik ga me amuseren met u”: celstraf en fikse schadevergoeding voor jaloerse ex die nieuw vriendje van de fiets maait

Een twintiger fietste rustig terug van een Leuven fitness, toen hij twee keer werd aangereden door de jaloerse Maxime C. (32) uit Herent. Nochtans kende het slachtoffer de beklaagde amper. De enige link tussen de twee was een meisje met wie het slachtoffer een korte relatie had gehad in de zomer van 2021. “Ge zijt fucking dood maat”, riep hij terwijl hij er nog wat slagen bij gaf. Voor de feiten kijkt hij aan tegen een celstraf van vijf jaar, waarvan de helft wordt uitgesteld.

In de zomer van 2021 had het slachtoffer een relatie van een maand met een meisje, die op vriendschappelijke wijze werd afgesloten. Eind goed, al goed, maar zo zag beklaagde Maxime C. het niet. “De relatie had blijkbaar zo’n grote impact op de beklaagde dat hij bedreiging na bedreiging stuurde naar het slachtoffer”, zei de procureur op de zitting. De berichten lieten niet veel aan de fantasie over. Berichten zoals “Je gaat stikken in je eigen bloed” en “Ik ga me amuseren met u” leidde tot een politieaangifte.

LEES OOK. Jaloerse ex riskeert 5 jaar cel nadat hij nieuw vriendje van de fiets maait: “Je gaat stikken in je bloed”

De verdachte werd verhoord door de politie door de bedreigingen. “Normaal ben ik een heel rustig persoon”, zei hij. “Het is niet oké wat ik heb gedaan en besef dat ook.” Toch bleef C. geobsedeerd met zijn liefdesrivaal. Op februari 2022 was er een evenement in de Leuvense fitness waar het slachtoffer sportte. Alles wat gebeurde in de fitness, was openbaar te bekijken op een livestream. De beklaagde hield heel de dag de stream in de gaten om het slachtoffer te spotten.

Nerveus

Dat plannetje had hij al even in gedachten. Enkele dagen ervoor nam hij een screenshot van het evenement, waar hij een tekstje aan toevoegde. “Nerveus. Iemand zal niet meedoen aan het evenement, maar dat weet hij zelf nog niet”, schreef hij in het Engels.

Toen het slachtoffer de fitnesszaak verliet, volgde C. hem op de voet”, zei de procureur. “Om 18.18 uur reed hij zijn fiets aan met de wagen, langs de Vaart. De man viel nog net niet om.” De procureur richtte zich tot de beklaagde. “Belde u dan de politie? Schrok u van uw acties? Nee, u gaf gas bij en reed hem nog eens aan. Toen het de tweede keer wel lukte, stapte u uit en gaf hem nog vuistslagen op het gezicht.”

Steroïden

“Ge zijt fucking dood, maat”, riep hij zelfs nog. Enkele voorbijgangers konden tussenkomen en de beklaagde wegtrekken. Daarna vond hij er niet beter op dan een foto te sturen van de omgereden fiets naar zijn ex. “Ik heb hem gevonden”, voegde hij toe. De verdediging wijst naar het misbruik van anabole steroïden als trigger. Zijn advocaat noemt hem “een andere man” sinds hij niet meer onder invloed van de middelen is.

De rechtbank heeft de man veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar, waarvan de helft met uitstel. De komende vijf jaar mag hij geen strafbare feiten plegen, moet hij nauwe begeleiding volgen en geen verboden middelen gebruiken. Dat laatste moet hij bewijzen door bloedtesten. Hij moet ook een strikt contactverbod onderhouden met het slachtoffer. De twintiger heeft ook nog recht op een schadevergoeding van bijna 20.000 euro.