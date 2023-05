Macron: “De vraag is of we kiezen voor een proces of onderhandelingen met Poetin”

“Rusland heeft alle legitimiteit verloren, maar als het nakende Oekraïense tegenoffensief niet de gewenste militaire successen oplevert, moeten we de toekomstige Europese steun voor het land mogelijk herbekijken”, zei Macron tijdens een speech in Moldavië. “Als we in de komende maanden een kans daartoe zien, zal de vraag zijn of we dan kiezen voor een proces of voor een onderhandeling. En we moeten nu eenmaal onderhandelen met de leiders die aan tafel zitten. Ik denk dat onderhandelen dan de prioriteit moet krijgen.” Macron zei echter ook dat bewijs voor Russische oorlogsmisdaden nog steeds verzameld moet worden.

Macron voorspelde ook dat er op de geplande NAVO-top in juli geen consensus bereikt zal worden over het NAVO-lidmaatschap van Oekraïne. “Maar we moeten iets tastbaar, duidelijk en concreet aanbieden. We moeten het pad naar lidmaatschap duidelijk maken.”

“Oekraïne verdedigt ook Europese grenzen”

Macron zei wel dat Oekraïne voldoende middelen moet krijgen om verdere agressie af te wenden, “want het land verdedigt niet alleen zijn eigen grenzen, maar ook die van Europa. De Russische invasie was een geopolitieke mislukking die bij alle buurlanden wantrouwen heeft gewekt. Er is in Europa geen plaats meer voor imperialistisch delirium.”

In dezelfde toespraak benadrukte Macron ook het belang van meer Europese investeringen in defensie. “Onze veiligheid en stabiliteit mag niet gedelegeerd worden aan Amerikaanse kiezers”, klonk het.