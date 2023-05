Luchtvaartmaatschappij verkoopt tickets voor eerste elektrische vlucht... in 2028

De Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS start vrijdag met de verkoop van tickets voor haar allereerste commerciële elektrische vluchten. Die zullen, als alles goed gaat, plaatsvinden in 2028, zegt SAS woensdag in een persbericht.

Het gaat om drie “inaugurale vluchten”: telkens één binnenlandse vlucht in Zweden, Denemarken en Noorwegen, met telkens dertig beschikbare plaatsen. Veel meer is er nog niet over bekend: de datum staat nog niet vast (“de verwachting is in de loop van 2028”), het vliegtuigtype is nog niet gekend en de route evenmin. De prijs staat wel vast: 1.946 Zweedse, Deense of Noorse kronen (tussen 160 en 260 euro). Het bedrag verwijst naar 1946, het jaar waarin SAS begon te vliegen.

“We doen dit om ons sterke geloof duidelijk te maken in de ontwikkeling van elektrische luchtvaart als een leefbare optie voor lage- en zero-emissieluchtvaart”, stelt SAS. De luchtvaartmaatschappij wil tegen 2050 nuluitstoot bereiken. In 2019 sloot ze een overeenkomst met het in Zweden gevestigde Heart Aerospace om elektrische vliegtuigen te ontwikkelen.

Geïnteresseerden kunnen vanaf vrijdag een zitje reserveren. Ze moeten pas een maand voor de vlucht zelf betalen.