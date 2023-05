Chinese president Xi waarschuwt voor “zware tijden” en vraagt veiligheidsdiensten om klaar te zijn voor “worst case scenario’s”

Xi deed zijn uitspraken dinsdag tijdens een vergadering van de Nationale Veiligheidscommissie. “De complexiteit en moeilijkheid van de nationale veiligheidskwesties waar we nu voor staan, is aanzienlijk gestegen. We mogen enkel nog denken aan wat er echt toe doet, ons voorbereiden op worst case scenario’s, en klaar zijn voor de grote uitdagingen die op ons afkomen.”

China kampt met een economie in zwaar weer, en met wat het beschouwt als een toenemend vijandig internationaal klimaat. In die context eist Xi dat de Chinese autoriteiten het nationale veiligheidssysteem versneld moderniseert, “met een focus op meer efficiëntie in oorlogs- en praktisch gebruik”.

Volgens veel experts is nationale veiligheid de basis waarop Xi al tien jaar alle beleid voert. In zijn ogen is dat een bijna allesomvattend principe dat alles wat te maken heeft met politiek, economie, defensie, cultuur, en ecologie behelst, maar ook nieuwe ontwikkelingen zoals ‘big data’ en artificiële intelligentie.