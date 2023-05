Zoals verwacht: Youri Tielemans kondigt afscheid aan bij Leicester City: “Met veel dankbaarheid neem ik afscheid van deze fantastische club”

© Action Images via Reuters

Het was al eerder geweten dat het aflopende contract van Tielemans komende zomer niet verlengd zou worden, los van de degradatie. De transfervrije middenvelder onderhandelt al een tijdje met diverse teams en vooral AS Roma lijkt nu een optie. Het feit dat Tielemans zou vertrekken stond dus vast, maar nu nam hij via Instagram ook afscheid van Leicester.

“Beste Leicestersupporters. Na vier en een halve speciale jaren, neem ik met veel dankbaarheid afscheid van deze fantastische club. Vanaf de eerste dag dat ik een voet op dit veld zette, werd ik omarmd door jullie warmte en passie. Winst en triomf, liefde, hoop en zelfs verlies. We hebben veel mooie momenten met elkaar gedeeld. Ik ben voor eeuwig dankbaar voor jullie onvoorwaardelijke steun. Bedankt aan Kun Thop (De overleden Leicestervoorzitter, red.), het bestuur, de staf, de spelers en de fans om mij en m’n gezin een thuis te geven. Dit is geen gedag, maar een hartelijk afscheid.”